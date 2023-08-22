Народный фронт доставил первую часть медицинского оборудования врачам в Бахмуте

По словам руководителя исполкома Народного фронта в ЛНР Анны Еременко, движению удалось собрать 6 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народный фронт доставил медицинскому батальону в Бахмуте первую часть медоборудования, закупленного в рамках сбора "Военным медикам" проекта "Все для Победы". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

По словам руководителя исполкома Народного фронта в ЛНР Анны Еременко, движению удалось собрать 6 млн рублей. "Сегодня мы осуществили первую доставку в рамках сбора "Военным медикам", все оборудование уже готово оказывать помощь. Условия, в которых здесь трудятся ребята, сложно назвать простыми, поэтому вклад каждого россиянина и всех неравнодушных имеет огромное, колоссальное значение", - сказала она.

В ОНФ указали, что в общей сложности воинским подразделениям в Бахмуте доставлены портативные рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ и ИВЛ, стол для анестезиолога, переносные дефибрилляторы, другое необходимое медицинское оборудование.

Отмечается, что военные медики ежедневно работают не только в госпиталях, но и прямо на поле боя, спасая жизни бойцов в зоне СВО. Именно поэтому, подчеркивают в движении, им так необходимы медицинское оборудование и тактические рюкзаки, которые позволят проводить диагностику и лечение прямо на передовой.

9 августа Народный фронт при поддержке сопредседателя центрального штаба движения Леонида Рошаля, известных врачей и телеведущих Александра Мясникова и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого открыли на сайте сбор средств для приобретения медицинского оборудования находящимся в зоне проведения специальной военной операции врачам.