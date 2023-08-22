На площадке Московского урбанфорума в "Зарядье" обсудят развитие городских агломераций

Спикеры расскажут о роли транспортных систем в развитии агломераций, а также вариантах решения проблем в этой сфере городской жизни

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Дискуссия о тактиках развития городских агломераций пройдет 24 августа на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"24 августа в зале "Перспектива" на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье" пройдет сессия "Точки роста. Тактики развития городских агломераций". На ней обсудят подходы к управлению такими территориями и способы их развития", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в качестве эксперта дискуссии выступит заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Костин, который расскажет о роли транспортных систем в развитии агломераций, а также вариантах решения проблем в этой сфере городской жизни.

"Агломерации постепенно стирают административные границы, ставя на первое место бесшовные связи, экономическую плотность и динамику. Среди вопросов, которые будут затронуты на сессии, - надтерриториальное взаимодействие, успешные примеры проектов и вызовы, стоящие перед городами мира сегодня", - уточнили в пресс-службе.