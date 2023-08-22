Корабль "Иван Грен" доставил в Балтийск военные трофеи СВО в рамках акции "Сила в правде"

У посетителей будет возможность встретиться и побеседовать с военнослужащими - героями СВО

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Иван Грен" доставил в Балтийск, главную военно-морскую базу Балтийского флота в Калининградской области, военные трофеи, добытые российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. Корабль ошвартовался в Военной гавани в рамках открывшейся здесь акции Минобороны России "Сила в правде".

"На борту БДК "Иван Грен", совершившего в Балтийск морской переход из Кронштадта, находится передвижная выставка военных трофеев - бронетехника и патрульные катера ВСУ, захваченные нашими военными в ходе боев, а также различная нацистская литература и атрибутика", - сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

У посетителей будет возможность встретиться и побеседовать с военнослужащими - героями СВО, в числе которых офицеры и матросы гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, проявившие мужество и отвагу в боях, удостоенные высоких государственных наград. На всем протяжении акции будет работать пункт приема граждан на военную службу по контракту.

Приветствуя участников и гостей акции "Сила в правде" на церемонии ее открытия на борту БДК "Иван Грен" заместитель командующего Балтийским флотом Эдуард Михайлов подчеркнул, что "здесь, на калининградской земле, в окружении враждебных нам государств особенно важно чувствовать нерушимую связь с остальной частью России". "Действия западных стран, направленные на попытки переписать историю, очернить Россию в глазах мирового сообщества и навязать чуждые нам ценности, разбиваются о наше единство, непоколебимую веру в свою правоту и верность Отечеству", - сказал вице-адмирал. Он отметил, что в течение недели посетителям акции "представится возможность еще раз убедится, что сила в правде", а "факты - вещь упрямая".

Выставки, встречи, концерты

Большой десантный корабль "Иван Грен" Северного флота, который здесь считают своим, поскольку построен он корабелами Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде, а испытания его в море обеспечивал Балтийский флот, пробудет в Балтийске до 27 августа. Все дни пребывания в Военной гавани "десантник" будет доступен для посещения жителями и гостями города.

"Посмотреть, поднявшись по трапу на борт "Ивана Грена", есть на что. Как и поразмышлять над увиденным, - отметили в пресс-службе. - Помимо передвижной выставки военных трофеев здесь много других интересных экспозиций. В вертолетном ангаре корабля посетителей знакомят с работами военных художников знаменитой Студии военных художников имени М. Б. Грекова, а в десантном трюме разместились экспонаты различных военно-морских музеев страны, модели надводных кораблей и подводных лодок, современное и историческое стрелковое оружие из фондов музея Балтийского флота. Музей Мирового океана в Калининграде предоставил для акции выставку "Покорители морей и океанов".

Балтфлот предложил большую и разнообразную концертную программу. Ее участники - Ансамбль песни и пляски Балтийского флота, популярная вокально-инструментальная группа морской пехоты БФ "Черные береты", военный оркестр Балтийского гарнизона, а также лучшие творческие коллективы и солисты Калининградской области.

О корабле и маршруте акции

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 - головной корабль серии, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Принят в состав ВМФ 20 июня 2018 года. Неоднократный участник Главного военно-морского парада. БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов. На палубе корабля предусмотрено базирование двух вертолетов.

После выхода из Балтийска по завершении патриотических мероприятий корабль направится на Северный флот, он совершит заходы в порты Архангельска, Кандалакши, Мурманска и Североморска.