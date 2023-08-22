Еще восемь коммерческих паркингов в Москве подключились к приложению "Парковки России"

В приложении можно посмотреть загруженность коммерческих паркингов, а также часть из них оплатить онлайн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число коммерческих парковок, подключенных к единой системе Московского парковочного пространства, достигло 128. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Три с половиной года назад мы начали сотрудничество с владельцами негородских паркингов. Это популярные стоянки бизнес- и торговых центров, парков, спортивных объектов и других мест, куда часто приезжают москвичи. Наша задача - подключить как можно больше таких парковок к единой системе. Так, чтобы через одно приложение можно было посмотреть информацию обо всех парковках города, количество свободных мест на них, а также оплатить", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба Московского паркинга.

Отмечается, что в "Парковках России" можно посмотреть загруженность коммерческих паркингов, а часть из них - оплатить прямо в приложении.