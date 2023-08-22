На Ставрополье намерены закупить 350 автобусов и троллейбусов до 2025 года

В пресс-службе губернатора сообщили, что это, в первую очередь, коснется отдаленных сельских территорий

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья обновят общественный транспорт, прежде всего - в отдаленных сельских территориях, закупив в ближайшие два года 350 автобусов и троллейбусов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В Ставропольском крае в 2023-2024 годах планируют закупить порядка 350 автобусов и троллейбусов. Обновление парка общественного транспорта по поручению губернатора Владимира Владимирова, в первую очередь, коснется отдаленных сельских территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров Ставрополя до конца 2023 года планируют закупить 50 автобусов большого класса и в 2024 году - 50 автобусов среднего класса. Также в 2024 году на улицах Ставрополя появится 45 новых троллейбусов.

Ранее Владимиров сообщил, что в крае создадут сеть муниципального общественного транспорта для улучшения транспортного сообщения в регионе. Региону одобрено финансирование в 1 млрд рублей из федерального бюджета для закупки более чем 200 автобусов.

В Ставропольском крае большинство утвержденных межмуниципальных и муниципальных маршрутов автомобильного общественного транспорта обслуживают индивидуальные предприниматели или коммерческие компании.