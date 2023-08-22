В Архангельске в честь Дня флага подняли штандарт Петра I и открыли парусную регату

День Государственного флага Российской Федерации учрежден в 1994 году указом президента

АРХАНГЕЛЬСК, 22 августа. /ТАСС/. Триколор Петра первого с царским гербом - копию флага с яхты "Святой Петр" - подняли в честь Дня Государственного флага в Архангельске, на Северной Двине стартовала посвященная празднику парусная регата, передает корреспондент ТАСС. Флаг был поднят на территории судоремонтного завода "Красная кузница", 330 лет назад у причала Мосеева острова царь впервые водрузил российский триколор на мачту своего судна "Святой Петр".

"330 лет назад здесь, именно у нас, был поднят на судне "Святой Петр" императором Петром первым российский триколор. И тем самым утвержден. Это отдельная гордость и для всех архангелогородцев", - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

Флаг с яхты царя был изготовлен в золотошвейной мастерской Оружейной палаты Московского Кремля. Императорский штандарт хранился в Архангельске, но был вывезен более 100 лет назад. В настоящее время он находится в Центральном военном музее Санкт-Петербурга. Флаг подняли в ходе исторической реконструкции, собравшихся приветствовал Петр первый и стрельцы. Группа юнармейцев развернула триколор размером 16х4 м.

Созданная Петром Соломбальская верфь стала центром морского военного кораблестроения России. На верфи строились 32-, 52- и 74-пушечные корабли, с экипажами до 450 человек. В настоящее время в этой части города продолжают работать судостроительные и судоремонтные заводы.

На Северной Двине в центре Архангельска в честь Дня флага стартовала парусная регата для яхтсменов от 8 до 18 лет, они соревнуются на яхтах классов "Оптимист", "Кадет" и "Луч-мини". "Гонки проходят по два дня, чтобы ребята смогли показать свое мастерство в разных погодных условиях. Чем сильнее ветер, тем лучше для гонок, - сказала ТАСС заместитель директора по спортивной работе парусного центра "Норд" Татьяна Телюкина. - Особенно для ребят, которые поедут на выездные соревнования на моря, возможно, получится отправить их на всероссийские соревнования в Геленджике. Поэтому лучше, чтобы ветра были не слабые". Регата завершится 25 августа.

День флага в Петербурге и Крыму

Свыше 1,5 тыс. добровольцев "Волонтерской роты" и "Молодой гвардии "Единой России" выстроились в флаг Российской Федерации возле памятника Петру Великому у Михайловского замка в Санкт-Петербурге. "Больше полутора тысяч активистов "Волонтерской роты" и "Молодой гвардии" пришли сюда, чтобы принять участие в праздничном флешмобе, посвященном Дню Государственного флага Российской Федерации. Есть особые даты, которые по-настоящему олицетворяют силу единства нашего народа, подчеркивают его славное прошлое, настоящее и великое будущее, и День флага - именно такая дата", - сказал региональный координатор "Волонтерской роты" Санкт-Петербурга Константин Деше. Каждый доброволец был одет в футболку одного из цветов флага Российской Федерации.

В Приозерске Ленинградской области растянули флаг, поднятый на двух воздушных шарах.

Флаг России с подписями бойцов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны, который был доставлен с передовой, установили ко Дню российского флага на одной из самых высоких точек Крыма - вершине Эклизи-Бурун, сообщил ТАСС организатор акции Никита Сандалов. Кроме этого, флаг России подняли над скалами вблизи Международного детского центра "Артек". Его водрузили на Адалары, два небольших скалистых острова в Черном море у побережья лагеря.

День Государственного флага Российской Федерации учрежден в 1994 году указом президента и отмечается 22 августа.