Не золотом единым. Какие бонусы ждут обладателей школьных серебряных медалей

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023/2024 учебного года начнут получать медали "За особые успехи в учении" II степени — серебряные медали. В пресс-службе Минпросвещения пояснили ТАСС, что их планируется выдавать выпускникам, имеющим в аттестате не более двух четверок, а необходимое число баллов ЕГЭ, которое надо набрать для медали, пока прорабатывается.

Серебряные медали также будут учитываться в качестве индивидуальных достижений при поступлении в российские вузы, однако предполагается, что за них будут начислять меньше баллов, чем за золотые.

История

Награждение как серебряными, так и золотыми медалями на федеральном уровне было отменено с 2014 года. Вместо этого стали вручать медаль "За особые успехи в учении", которая, по сути, заменила золотую. Ее выдают выпускникам школ, имеющим оценки "отлично" по всем предметам и набравшим не менее 70 баллов ЕГЭ по русскому языку и по профильной математике или 5 баллов по базовой математике, а также минимальные баллы, устанавливаемые Рособрнадзором, по всем сдаваемым предметам. В случаях сдачи выпускных экзаменов в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — пять баллов по предметам "Русский язык" и "Математика".

Вместе с упразднением серебряных медалей на федеральном уровне регионы получили право самостоятельно устанавливать для обучающихся виды поощрений.

Согласно действующему приказу Минпросвещения от 16 сентября 2020 года, медаль "За особые успехи в учении" изготавливается из металла желтого цвета методом холодной штамповки. На лицевой стороне изображены герб и надпись "Российская Федерация". На оборотной — название награды и изображение раскрытой книги, обрамленной декоративной пальмовой ветвью.

"Медали "За особые успехи в учении" в настоящее время учитываются как индивидуальные достижения и дают дополнительные баллы при поступлении в вузы. Вузы самостоятельно определяют количество дополнительных баллов, которые начисляются за медаль "За особые успехи в обучении". Планируется, что серебряные медали также будут учитываться как индивидуальные достижения. Однако предполагается, что вузы будут начислять за них меньшее количество баллов, чем за золотые медали. Вопрос сейчас прорабатывается", — рассказали ТАСС в Минпросвещения.

Как позже сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, планируется, что со следующего года абитуриентам за золотую медаль будет начисляться до пяти баллов дополнительно к ЕГЭ, за серебряную — до трех.

Как поощряют отличившихся выпускников в регионах

По данным ТАСС, в большинстве регионов местных аналогов серебряной медали не предусмотрено. О наличии такой сообщили в департаменте общего образования Томской области. Там с 2015 года учреждена региональная медаль "За особые достижения в учении", которую выдают выпускникам, получившим не более двух четверок в аттестате, удовлетворительные результаты ЕГЭ и при этом являющимся активными участниками, призерами, победителями олимпиад, конференций, соревнований. "В связи с вводом федеральных серебряных медалей региональные аналоги могут упразднить. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении", — рассказала ТАСС руководитель департамента Ирина Грабцевич.

В других регионах при этом существуют дополнительные поощрения для выпускников — обладателей золотой медали, для них также проходят различные торжественные мероприятия. Например, в Санкт-Петербурге, помимо золотых медалей, с 2014 года победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и научно-исследовательских конференций вручают специальный почетный знак "За особые успехи в обучении". "По традиции ребята, получившие золотые медали и почетные знаки, приглашаются в Государственный музей-заповедник "Петергоф" на Бал медалистов. В этом году более 2,8 тыс. ребят получили награды, 376 выпускников были отмечены дважды — медалями и знаками за особые успехи в учебе", — рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

В Ростовской области выпускники из числа федеральных медалистов могут получить и региональную медаль "За особые успехи выпускнику Дона", учрежденную в 2014 году. Она не является аналогом серебряной медали, однако имеет более высокие критерии, чем федеральная "За особые успехи в учении". Ее вручают выпускникам, имеющим также полугодовые и годовые отметки "отлично" по всем предметам за 10-й и за 11-й (12-й) классы, проявившим особые способности и добившимся высоких результатов в областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях в текущем учебном году. Медаль выдается выпускникам в качестве благодарности от губернатора Ростовской области и дает право участия в ежегодном губернаторском бале "Золотое созвездие Дона". "Традиция награждения региональной медалью "За особые успехи выпускнику Дона" наших лучших выпускников сохранится и после того, как на федеральном уровне за успехи в учебе утвердят золотую и серебряную медали", — отметила и.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

Как сообщили ТАСС в департаменте образования и науки Севастополя, аналогов серебряной медали в городе на данный момент нет, однако выпускникам, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, вручают статуэтку и памятный подарок. В Астраханской области выпускники, получившие на ЕГЭ 100 баллов по сдаваемым предметам, с 2015 года награждаются медалью "Гордость Астраханской области". Кроме того, почти во всех районах Астраханской области учреждены памятные медали "Гордость района". Их выдают золотым медалистам, победителям региональных и всероссийских олимпиад и спортивных соревнований. В ряде районов Самарской области золотым медалистам, а также тем, кто набрал на ЕГЭ 90 баллов и больше, выплачивают денежное вознаграждение — от 5 до 10 тыс. рублей в зависимости от района.

В Самарской и Ленинградской областях, а также Ингушетии ежегодно для золотых медалистов проводят бал, где награду им вручает глава региона, в перспективе такую возможность рассматривают и в Кабардино-Балкарии. Кроме того, в ряде регионов выпускникам-отличникам предлагается посетить праздник выпускников "Алые паруса", которые проходит ежегодно в Санкт-Петербурге.

Как вузы принимают отличников и хорошистов

Опрошенные ТАСС российские университеты учитывают наличие золотой медали или аттестата с отличием у абитуриента, но размер начисляемых баллов от вуза к вузу различается. Например, Тверской государственный университет (ТвГУ), Псковский государственный университет, Севастопольский государственный университет (СевГУ), Донской государственный технический университет, Астраханский государственный технический университет, Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и НовГУ им. Ярослава Мудрого начисляют 10 баллов. Еще ряд региональных вузов начисляют в среднем от трех до восьми баллов. В столичных вузах ситуация следующая: МГУ им. Ломоносова за аттестат с отличием добавляет шесть баллов, НИТУ МИСиС и Финансовый университет при правительстве РФ — пять баллов, РГГУ и РЭУ им. Плеханова — четыре, НИУ ВШЭ — три.

Большинство вузов пока не приняло решение, как будут поощрять серебряных медалистов, но выразило готовность рассмотреть возможность начисления дополнительных баллов к ЕГЭ. При этом Томский государственный университет уже дает пять дополнительных баллов к ЕГЭ за такую медаль, полученную на региональном уровне. Такие же льготы предусмотрены в Волгоградском государственном университете (ВолГУ). "Золотая медаль, равно как и серебряная, дает абитуриенту прибавление в пять баллов. Названное индивидуальное достижение работает по всем направлениям подготовки и специальностям, на которые ВолГУ осуществляет прием", — рассказал ТАСС проректор по учебной работе Дмитрий Ильин.

Директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олег Гущин рассказал, что серебряные медалисты в этом году могут получить скидку на обучение на коммерческой основе. "Для приемной кампании 2024 года, возможно, будут начисляться дополнительные баллы к результатам ЕГЭ", — сказал он ТАСС. Врио ректора Тверского государственного университета (ТвГУ) Сергей Смирнов рассказал, что вуз рассматривает возможность начисления таким абитуриентам от двух до пяти баллов. "Другими словами – сумма примерно в два — три раза меньше, нежели в отношении обладателей золотых медалей. Ждем изменений в порядок приема", — сказал он.

Варвара Соболева, Кристина Абелян при участии Редакции региональных новостей ТАСС

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