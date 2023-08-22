В России в сентябре пройдет вторая волна отбора передовых инженерных школ

Проект направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС. Вторая волна отбора передовых инженерных школ состоится в сентябре 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме "Технопром".

"Хочу проинформировать о том, что правительство приняло решение о второй волне отбора, она пройдет в сентябре, - сказал он. - Еще десять передовых инженерных школ будет отобрано. И хочется, чтобы они были сфокусированы на отраслях, которые наиболее нужны сейчас Родине и в том числе опирались на кооперацию с дружественным странами". В качестве положительного примера вице-премьер привел передовую инженерную школу союзного государства, организованную Псковским государственным университетом совместно с Белорусским национальным техническим университетом.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". Проект стартовал в 2022 году по инициативе Минобрнауки РФ и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

В настоящее время отобрано 30 передовых инженерных школ в 15 регионах РФ. Первый набор учащихся прошел в августе прошлого года. Работа ведется не только со студентами, но и со школьниками, а также с действующими специалистами для повышения квалификации. Поддержка федерального проекта из госбюджета предусмотрена до 2030 года, в 2023 году на реализацию программ развития передовых инженерных школ выделено более 10 млрд рублей. В число порядка 150 индустриальных партнеров школ входят предприятия госкорпораций "Росатом" и "Ростех", а также "Камаза" и Объединенной судостроительной корпорации, финансирует проект также компания "Газпром".

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.