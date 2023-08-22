В Тамбове одной из улиц присвоили имя Героя Советского Союза Якова Крейзера

Соответствующее постановление подписал глава администрации Максим Косенков

ТАСС, 22 августа. Имя Героя Советского Союза Якова Крейзера присвоили одной из улиц на севере города Тамбова. Постановление об этом подписал глава администрации Максим Косенков, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"На севере Тамбова одной из безымянных улиц присвоено имя Героя Советского Союза, генерала Якова Крейзера. Соответствующее постановление подписал глава администрации Максим Косенков", - говорится в сообщении.

Поясняется, что улица Якова Крейзера находится в квартале, ограниченном улицами Мичуринской, Чичерина, Рылеева, Магистральной. Она начинается от пересечения с улицей Магистральной и проходит в северо-западном направлении 552 м до пересечения с улицей Чичерина.

Отмечается, что в 2022 году ученики гимназии №12 выступили с инициативой присвоения одной из улиц Тамбова имени Якова Крейзера. Около 50 лет в гимназии работает военно-исторический музей Второй гвардейской армии. "Яков Григорьевич принимал непосредственное участие в ее формировании. В 2022 исполнилось 80 лет с того исторического момента", - подчеркнули в пресс-службе.

Крейзер - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны командовал в том числе Второй гвардейской армией, которая сыграла немаловажную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом.