Под Псковом открыли памятник патриарху Московскому и всея Руси Тихону

Его установили на въезде в поселок Кунья

ПСКОВ, 22 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника патриарху Московскому и всея Руси Тихону, который в миру известен как Василий Иванович Белавин, состоялась во вторник на территории Куньинского района Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Великие Луки.

"Состоялось официальное открытие и чин освящения памятника патриарху Московскому и всея Руси Тихону. Он установлен на въезде в поселок Кунья. Освятил монумент епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства. <...> Это важное, знаменательное событие не только для нашей Псковской области, но и для всей России разделили и представители руководства города", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, постройка монумента шла при поддержке президента и основателя международной группы компаний "Световые технологии" Дмитрия Налогина.

"Священнейшего Тихона по праву назвали святителем - он многое сделал для широкого распространения православной веры не только в России, но и далеко за ее пределами, призывал людей следовать духовным канонам православия и лечил людские души молитвой и добрым словом. Открытие монумента патриарху Московскому и всея Руси Тихону является значимым событием для всех нас и, безусловно, будет способствовать укреплению в сердцах людей православной веры, исконных духовных и нравственных ценностей", - цитирует пресс-служба слова главы Великих Лук Николая Козловского.

По словам епископа Великолукского и Невельского Сергия, патриарх Тихон возглавил православную церковь в непростой период русского государства, "когда рушились тысячелетние устои". Тихон своим духовным авторитетом поддержал верующих и смог сохранить православную церковь.

Патриарх Тихон родился 19 января 1865 года в семье потомственного священника в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии. В декабре 1891 года епископом Псковским и Порховским Гермогеном он был пострижен в монашество с именем Тихон. В июне 1917 года Тихона избрали на Московскую кафедру, где возвели в сан митрополита. Патриарх Тихон умер 7 апреля 1925 года. Он погребен в московском Донском монастыре.