В Пятигорске тысяча спортсменов пробегут вокруг горы Машук в сентябре 2023 года

Забег приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Забег "Пятигорское кольцо", приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, соберет на курорте 2 сентября тысячу спортсменов со всей страны. В этом году он впервые пройдет в субботу в вечернее время, сообщил ТАСС во вторник руководитель бегового движения Kavkaz.run, организующего спортивное мероприятие, Михаил Шоров.

"2 сентября в Пятигорске тысяча человек выйдут на старт "Пятигорского кольца". В этом году мероприятия пройдет в субботу в вечернем формате, что позволит гостям города приехать на выходные. В субботу пробежать, а в воскресенье познакомиться поближе с нашим регионом, съездить на экскурсии, а потом вернуться в свой родной город. Мы же туристический проект, поэтому подготовили такой формат для гостей, когда они приезжают в пятницу, в субботу отдыхают днем, вечером бегут, а в воскресенье у них есть свободный день", - сказал Шоров.

Ранее подобный забег проходил в воскресенье днем.

Он отметил, что забег приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Основная дистанция забега - 9 км вокруг горы Машук со стартом и финишем на месте дуэли Лермонтова. Начинающих атлетов ждут детские забеги на 500 м и 3,5 км, а также скандинавская ходьба. "Это будет яркий спортивный праздник с неповторимой атмосферой, а всех финишеров ждут эксклюзивные медали", - добавил собеседник агентства.

Гора Машук - одна из знаковых достопримечательностей города Пятигорска. Ее высота - 994 м.