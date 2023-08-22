22 августа, 11:37

В Киеве неизвестные сорвали таблички с памятников Героям Советского Союза

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Неизвестные сорвали металлические таблички с надписями с бюстов Героев Советского Союза на Аллее воинской славы в Печерском районе Киева. Об этом сообщило украинское издание "Вести".

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По его данным, металлические таблички с надписями "Герой Советского Союза" и фамилии отсутствуют на монументах партизанам Сидору Ковпаку и Алексею Федорову, маршалу Советского Союза Павлу Рыбалко, космонавту Георгию Береговому, военному летчику Султану Амет-Хану.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов ведут расследование. 

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