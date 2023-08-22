В Минске заявили о готовности к переговорам с Западом по вопросам охраны окружающей среды

В Белоруссии отметили, что республика выполняет взятые на себя обязательства

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белоруссия готова к взаимодействию с Западом по вопросам охраны окружающей среды, несмотря на введенные против Минска санкции. Об этом в кулуарах проходящей в Минске II Международной специализированной выставки Ecology Expo заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Андрей Худык.

"Мы выполняем взятые на себя обязательства. Несмотря на санкционное давление Запада, Евросоюза, мы готовы к переговорам. Мы и сегодня на данной площадке встречаемся с некоторыми представителями коллективного Запада для того, чтобы подтвердить, что мы открыты к диалогу, мы готовы к сотрудничеству для сохранения окружающей среды на территории республики Беларусь и не только", - сказал министр.

Он отметил, что с каждым годом снижается объем финансирования международными организациями реализуемых в Белоруссии экологических программ. При этом министр подчеркнул, что Минск выполняет свои обязательства и своевременно делает взносы в соответствующие структуры. "Это все связано с тотальными санкциями после 2020 года", - пояснил Худык.

Говоря о ситуации в области природоохранной деятельности в Белоруссии, министр заявил, что "на сегодняшний день в экологической сфере все в порядке", в этой области страна является "реальным примером как минимум для постсоветского пространства и даже не только".

"Биоразнообразие сохранилось. Что касается растительного мира, то мы даже наблюдаем его увеличение. В текущем году будем создавать новую Красную книгу, новый выпуск, 10-й. И я уверен, что некоторые виды растений и животных будут исключены, потому что уже есть рост популяций, которые в принципе могут уже не охраняться законом. <...> Это говорит о том, что у нас работает охрана окружающей среды", - сказал Худык.