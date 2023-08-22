В Мосгордуме осенью обсудят ужесточение штрафа за прогулки по коллекторам и крышам

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что экскурсии по коллекторам, крышам, заброшенным зданиям также нуждаются в дополнительном регулировании

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Необходимость ужесточения штрафа за несанкционированные спуски в коллекторы, подъемы на крыши и нахождение в заброшенных зданиях обсудят в столичном парламенте в осеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Незаконная экскурсия по коллекторам реки Неглинки, в результате которой погибли люди, - вопиющая человеческая халатность и нарушение законодательства. Уверен, что во всех обстоятельствах случившегося детально разберутся правоохранительные органы. Отмечу, что за несанкционированное проникновение на такие объекты, как подземные коллекторы, накладывается административный штраф. Но уже сейчас понятно, что вопрос более сложный и требует всестороннего обсуждения", - сказал Шапошников.

Он добавил, что "экскурсии по коллекторам, крышам, заброшенным зданиям - то есть потенциально опасным местам - нуждаются в дополнительном регулировании, а незаконные посещения - даже в более жестком наказании". "В осеннюю сессию с коллегами из Мосгордумы обсудим эту тему. Здоровье, жизнь и безопасность москвичей - наш приоритет", - резюмировал спикер Мосгордумы.

20 августа восемь человек - один диггер и семь экскурсантов - отправились по коллекторам подземной реки Неглинки. По прогнозам, в Москве в этот день ожидался ливень, и когда он начался, в коллекторах резко повысился уровень воды, у людей не было шансов спастись. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.