В шести районах Жамбылской области Казахстана объявили режим ЧС из-за жары и нехватки воды

Ожидается, что из-за нехватки поливной воды и аномально жаркой погоды в 2023 году потери урожая в этих районах составят порядка 25-30% по сравнению с прошлым годом, сообщили в администрации региона

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана объявили режим ЧС природного характера в шести районах Жамбылской области из-за аномально жаркой погоды и нехватки воды для полива. Об этом сообщила пресс-служба администрации Жамбылской области.

"На основании статьи 48 закона "О гражданской защите" постановлением премьер-министра Казахстана [Алихана Смаилова] в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Т. Рыскулова и Таласском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального масштаба. В связи с этим решается вопрос о выделении средств из чрезвычайного резерва правительства Казахстана на покрытие убытков фермеров, вызванных аномально жаркой погодой и нехваткой воды в названных выше районах области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ожидается, что из-за нехватки поливной воды и аномально жаркой погоды в этом году потери урожая в этих районах составят порядка 25-30% по сравнению с прошлым годом. Для оценки ситуации была создана межведомственная рабочая группа.

"На сегодняшний день в шести районах региона продолжается совместная работа рабочих групп и научно-исследовательских институтов по подсчету ущерба. Объем нанесенного крестьянским хозяйствам ущерба будет определен до завершения вегетационного периода. В ближайшие дни будет уточнена площадь непригодных полей и объем убытков", - пояснили в пресс-службе.