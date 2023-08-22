22 августа, 11:55

В Кузбассе у 200 тыс. бюджетников зарплата вырастет на 10% с 1 сентября 2023 года

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что остальным категориям бюджетников заработную плату поднимут с 1 января 2024 года

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Заработная плата у примерно 200 тыс. работников бюджетной сферы Кемеровской области вырастет на 10%. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Цивилев.

"С 1 сентября на 10% будет увеличена зарплата примерно 200 тыс. работникам бюджетной сферы: педагогам дошкольного, школьного и дополнительного образования, работникам культуры, социальной защиты населения, среднему и младшему персоналу учреждений здравоохранения", - сказал Цивилев.

Он уточнил, что остальным категориям бюджетников заработную плату поднимут с 1 января 2024 года. На эти цели из регионального бюджета в 2023 году направят 2,3 млрд рублей, в 2024 году - 13,3 млрд рублей. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация