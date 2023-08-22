В Чечне к началу учебного года откроют 25 новых школ

В частности, в Грозном построили школу на 720 мест

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Новую трехэтажную школу на 720 ученических мест открыли в Грозном. Всего к началу к учебного года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 25 общеобразовательных учреждений, сообщил министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев.

"Новая школа стала одним из 25 образовательных объектов, которые открываются в Чеченской Республике в этом месяце. Эта общеобразовательная организация оснащена современным школьным оборудованием. Здесь имеются большой спортзал, столовая, актовый зал, медицинский кабинет, предметные кабинеты с оснащенными лабораториями, кабинет информатики", - отметил Дааев.

По его словам, эта школа, открытие которой приурочили к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова, позволила создать более 100 новых рабочих мест. Общая площадь трехэтажного здания превышает 15 тыс. кв. м.

"Школа в поселке Загряжский построена в рамках нацпроекта "Образование". Этот новый учебный комплекс решит актуальную проблему перегруженности близлежащих школ, обеспечит дополнительные места для обучения. Более 700 детей района теперь имеют возможность получать образование в современной школе с развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфортные условия для раскрытия талантов и способностей учащихся", - сказал на открытии мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

В Чечне 23 августа отмечается 72-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, конкурсы и открываются социальные объекты. Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чечни в октябре 2003 года. Он трагически погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.