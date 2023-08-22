Титов: диалог молодежи РФ и Китая поможет развитию сотрудничества между странами

Как отметил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Москва и Пекин имеют давнюю историю контактов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Развитие диалога между молодежью России и Китая открывает возможности для сотрудничества между странами. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в связи с открытием третьего турне "Молодежь Китая и России идет дорогой дружбы", которое проходит в Пекине с 21 по 25 августа.

"Китай и Россия имеют давнюю историю контактов. Я очень надеюсь на то, что молодые люди двух стран продолжат поддерживать и развивать китайско-российскую дружбу. Такие проекты, как "Молодежь Китая и России идет дорогой дружбы", создают крепкий фундамент, открывают больше возможностей для дружественных обменов, практического сотрудничества, ведущего к взаимной выгоде и взаимному выигрышу, эффективной работе и диалогу между молодыми политиками, учеными, инженерами, художниками, писателями, студентами, спортсменами, врачами, журналистами, предпринимателями и другими группами молодежи наших стран", - отметил он в приветствии, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как подчеркнул Титов, если молодые люди двух стран будут учиться друг у друга и совместно развиваться, они смогут выстроить прекрасное будущее российско-китайских отношений.

"2022-2023 годы официально объявлены китайско-российскими Годами спорта, что станет еще одним важным шагом для обеих стран в вопросе укрепления дружеских связей и спортивной дипломатии. Кроме того, Китай и Россия углубляют молодежное сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних организаций, подавая тем самым пример международному сообществу. Желаю успеха сегодняшнему мероприятию и новых совместных побед нашей молодежи во всех их начинаниях", - заключил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.