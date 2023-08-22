Минтруд планирует дополнительно направить 17 млрд рублей на реабилитацию инвалидов

В ведомстве сообщили, что соответствующая заявка сформирована, и после ее утверждения средства доведут в регионы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Введенные санкции привели к увеличению стоимости некоторых видов технических средств реабилитации (ТСР), для решения проблемы Минтруд России инициировал вопрос по выделению дополнительного финансирования в объеме 17 млрд рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее издание РБК сообщало, что общественные организации и люди с инвалидностью жалуются на задержки в несколько месяцев с поступлением средств на электронные сертификаты, необходимые для покупки ТСР, и c выплатой компенсаций за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

"В связи с введенными санкциями и перестройкой логистических маршрутов произошло увеличение стоимости некоторых видов ТСР. С учетом роста объемов гарантий, предусмотренных мер по стимулированию отечественных производителей, и для неукоснительного соблюдения обязательств перед гражданами, прорабатывается выделение дополнительных средств. Так, Минтрудом России инициирован вопрос увеличения объемов финансирования в 2023 году на закрытие существующей потребности в обеспечении граждан с инвалидностью ТСР. Сейчас прорабатывается вопрос по дополнительному и максимально оперативному выделению на эти цели еще 17 млрд рублей", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

В Минтруде пояснили, что соответствующая заявка сформирована, и после ее утверждения средства доведут в регионы. Кроме того, в министерстве отметили, что Соцфонд России (СФР) ведет постоянный мониторинг сроков обеспечения. Как заявили в пресс-службе, по всем нарушениям и жалобам, центральный аппарат СФР разбирается отдельно и принимает меры для решения вопроса.

Повышение качества

В целом, по данным министерства, с начала 2023 года россиянам выдали более 164 млн изделий в натуральном виде, на более 21 млн изделий граждане получили компенсации. Также оформлено более 400 тыс. электронных сертификатов. "Подавляющее большинство заявок на обеспечение средствами реабилитации исполнено своевременно", - отметили в Минтруде.

В пресс-службе также рассказали, что министерство последовательно проводит работу по повышению качества обеспечения. "Так, увеличены нормы обеспечения подгузниками для граждан с тяжелыми формами инвалидности, внесены изменения в порядок назначения ТСР, позволяющие учесть большее число дополнительных характеристик при внесении их в ИПРА [индивидуальную программу реабилитации], это касается как серийных ТСР, так и протезов", - говорится в пояснении Минтруда.

Там также добавили, что в 2023 году в Федеральный перечень ТСР включили вспомогательные электронные средства ориентации (например, умный помощник "Робин"). Кроме того, в три раза сократили регламентные сроки выплаты компенсации.