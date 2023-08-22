В одном из сел в Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

На территории села запретили проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких животных в зоопарки

ТЮМЕНЬ, 22 августа /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в селе Ворогушино Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"В селе Ворогушино Тобольского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 22 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона", - говорится в сообщении.

На территории села запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких животных в зоопарки.