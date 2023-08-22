Молодой человек просит вернуть сгоревшие вместе с арендованной Lamborghini 1,7 млн рублей

По словам Кирилла Семенова, незадолго до ЧП он выявил техническую неисправность в машине, о чем сообщил владельцам

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Взявший в аренду элитный спорткар Lamborghini Кирилл Семенов требует от компании Moscow Dream Cars более 1,7 млн рублей, которые сгорели в машине во время пожара. Об этом ТАСС рассказала руководитель департамента правовой защиты Национального комитета противодействия коррупции (НКПК) в РФ Ольга Лукманова, к которой за юридической помощью обратился Семенов.

"В момент возгорания в автомобиле Lamborghini находилось 3,7 млн рублей, принадлежащих нашему доверителю Семенову. Из них 2 млн частично сгорели, ему их в банке восстановили, а 1,7 млн сгорели полностью. Поэтому мы требуем взыскать с компании Moscow Dream Cars, которая предоставила данную машину в аренду, 1,7 млн рублей, а также сумму залога в 300 тыс. и компенсацию морального вреда, ведь Кирилл мог погибнуть в результате этого происшествия", - рассказала Лукманова.

Элитный спорткар Lamborghini, стоимость которого составляет порядка 50 млн рублей, сгорел 6 августа в Хилковом переулке в центре Москвы. Ей управлял Кирилл Семенов, который взял автомобиль в аренду у Moscow Dream Cars.

По словам Лукмановой, незадолго до ЧП он выявил техническую неисправность в машине, о чем сообщил владельцам. "Машину Кирилл взял в аренду 4 августа. В этот же день на машине загорелся датчик неисправности двигателя, после чего Кирилл созвонился с менеджером автокара и сообщил о проблеме, на что менеджер ответил, что это норма, так как стоит жаркая погода, и он может далее продолжать водить автомобиль", - отметила юрист. По ее словам, на следующий день автомобиль заглох. Кирилл вновь созвонился с менеджером и сообщил о проблеме. Тот подъехал, осмотрел автомобиль и решил, что нужно "прикурить" аккумулятор. При этом менеджер созвонился с дилером Lamborghini, который категорически запретил "прикуривать" аккумулятор от другой машины. "Далее менеджер Moscow Dream Cars сделал еще несколько звонков и сообщил Кириллу, что ему все-таки разрешили прикурить аккумулятор. Он прикурил его, машина завелась. И буквально через короткий промежуток времени произошло возгорание автомобиля", - добавила Лукманова, подчеркнув, что намерена обратиться в суд для восстановления прав своего доверителя и выплаты ему компенсации.

Комментариям Moscow Dream Cars ТАСС пока не располагает.