В России предложили отмечать День психолога 22 ноября

Минобрнауки предложило установить дату проведения праздника в день первого учредительного съезда Российского психологического общества в 1994 году

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ предлагает отмечать День психолога 22 ноября. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить профессиональный праздник - День психолога и отмечать его 22 ноября", - говорится в документе.

Отмечается, что дату проведения праздника предлагается установить в день первого учредительного съезда Российского психологического общества в 1994 году - 22 ноября.

Проект постановления разработан во исполнение поручения президента РФ.