В Липецкой области около 1,9 тыс. студентов поступили в колледжи и техникумы

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что почти четверть всех первокурсников решили получить профессию в машиностроительном комплексе

ЛИПЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 1,9 тыс. студентов поступили в колледжи и техникумы Липецкой области в рамках национального проекта "Образование", реализуемого за счет средств областного и федерального бюджетов. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Около 1,9 тыс. студентов-первокурсников поступили в техникумы и колледжи области на программы обучения в рамках федерального проекта "Специалитет" профильного нацпроекта", - сказал Артамонов.

По его словам, почти четверть всех первокурсников решили получить профессию в машиностроительном комплексе региона: это будущие технологи машиностроения, сварщики, операторы компьютерных систем и комплексов. "Машиностроительный кластер создан в этом году на базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, на обновление его инфраструктуры было выделено 100 млн рублей из федерального бюджета, в работе кластера также принимают участие пять учреждений среднего профобразования", - заметил Артамонов.

Еще одним популярным направлением стал кластер здравоохранения - там на медсестер и фельдшеров начнут учиться 665 студентов. Здесь субсидию почти в 67 млн рублей получил Липецкий медколледж.

Также обучение будет проходить по профессиям, необходимым в отрасли металлургии - в данном кластере набор вели по 16 специальностям, среди которых техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, обработка металлов давлением и другие востребованные специальности. "В этом году в образовательно-производственном кластере в металлургии - 707 первокурсников", - подчеркнул Артамонов.

В целом, напомнил он, программы профессионалитета отличаются сокращенными сроками обучения с акцентом на практику, гарантией трудоустройства на предприятие, которое участвует в кластере, высококлассными педагогами и мастерами производственного обучения, прошедшими программу повышения квалификации. "Подготовка специалистов нужных профессий - задача государственной важности, которую нужно решать стратегически, анализируя социально-экономические перспективы региона", - заключил губернатор.