22 августа, 12:21

В Катаре освободили двоих задержанных иранцев, въехавших в страну по карте болельщика

Их экстрадировали на родину

ТАСС, 22 августа. Власти Катара освободили из-под стражи и экстрадировали на родину двоих граждан Ирана, которые находились в местах ограничения свободы из-за незаконного трудоустройства после въезда в страну по карте болельщика. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление дипмиссии исламской республики в Дохе.

По ее данным, оба иранца въехали на территорию Катара при помощи карты Hayya, которую выдавали официальным лицам турнира и владельцам билетов на матчи во время Чемпионата мира по футболу в декабре 2022 года. Однако граждане исламской республики после въезда по карте болельщика устроились на работу и вскоре были задержаны сотрудниками правопорядка.

Посол Ирана в Катаре напомнил, что въезд в эмират по карте Hayya не предусматривает возможность легального трудоустройства на территории страны. 

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