В школе в Ливнах открыли доску в память о погибшем в СВО ефрейторе Анатолии Буданове

Военнослужащего наградили орденом мужества посмертно

ТАСС, 22 августа. Мемориальную доску в память о погибшем в специальной военной операции и награжденном посмертно орденом Мужества ефрейтору Анатолию Буданову открыли 22 августа в Ливнах Орловской области на здании школы №2, в которой он учился. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Ливнах открыта памятная доска Анатолию Буданову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Мемориальная доска открыта на здании школы №2, которую окончил Анатолий Буданов. Герой награжден орденом Мужества (посмертно)", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Андрея Клычкова, важно сохранять память о подвигах бойцов из Орловской области. "Сегодня важное событие для всех жителей Ливенского района и лично для меня честь - присутствовать на таком событии и отдать долг памяти. Низкий поклон родителям и педагогам, воспитавшим достойного сына Отечества. Нам важно, чтобы память о подвиге, о лучших людях Орловщины жила в новых поколениях, важно также окружить вниманием семьи бойцов", - цитирует его слова пресс-служба.

46-летний Анатолий Буданов погиб 28 декабря 2022 года при исполнении воинского долга в ходе СВО. Осенью 2022 года он пришел в Ливенский военкомат Орловской области и попросил дать ему повестку. Буданов был непризывного возраста, поэтому отправился в зону проведения спецоперации добровольцем. Он прибыл в войска после боевого слаживания в Смоленской учебной части.