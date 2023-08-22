В Запорожской области расширят покрытие сетью связи и модернизируют базовые станции

Вопросы развития связи и массовых коммуникаций в регионе обсуждались в ходе рабочей поездки первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Качество сотовой связи, интернета, радио- и телевещания повысят в Запорожской области. Для этого расширят покрытие сетью связи и модернизируют базовые станции, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Отмечается, что вопросы развития связи и массовых коммуникаций в Запорожской области обсуждались в ходе рабочей поездки в регион первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"Сергей Владиленович дал четкий практический перечень задач по улучшению покрытия абонентской сети и модернизации сети базовых станций. Все эти задачи мы будем выполнять для того, чтобы сделать качество сотовой связи, интернета, радио- и телевещания лучше для нашего населения", - сказал председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов, слова которого приведены в сообщении.

Запорожская область, а также Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская область вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. Итоги голосования показали, что подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.