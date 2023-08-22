Первого гендиректора "Камаза" Льва Васильева похоронят на Троекуровском кладбище

Он умер в ночь на 21 августа на 99-м году жизни

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Первый гендиректор "Камаза" Лев Васильев будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает полпредство Татарстана в РФ в Telegram-канале. Он умер в ночь на понедельник на 99-м году жизни.

"Васильева похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится в 11:00 по адресу: ул. Рябиновая, стр. 24, зал прощаний", - говорится в сообщении.

Васильев был назначен заместителем министра автомобильной промышленности СССР в 1968 году. С 30 сентября 1969 года работал одновременно генеральным директором строящегося комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности - Камского объединения по производству большегрузных автомобилей ("Камаз"), который возглавлял в итоге до 1981 года.

В 1981 году Васильев был переведен в Москву заместителем министра автомобильной промышленности - генеральным директором автомобильного завода имени Ленинского комсомола - ПО "Москвич". В 1983 году назначен заместителем председателя Госплана СССР по машиностроению. С 1984 года стал министром машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988 года Васильев работал заместителем председателя Государственной комиссии по военно-промышленному комплексу.