Канатные дороги на горнолыжных курортах в Сочи приостановили работу из-за грозы

По прогнозу, непогода ожидается в предгорных и горных районах, а также на отдельных территориях Черноморского побережья

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Работу канатных дорог приостановили из-за приближающегося грозового фронта на горнолыжных курортах "Роза хутор" и "Красная Поляна" в Сочи, сообщается в Telegram-каналах курортов.

"В связи с приближением грозового фронта канатные дороги К-4 и К-5 закрыты", - говорится в сообщении курорта "Красная поляна".

На курорте "Роза хутор" закрыты канатные дороги "Эдельвейс" и "Крокус". Также из соображений безопасности закрыты пешеходные туристические тропы "Фиалка", "Крокус", "Нахазо", "Пегас", "Календула", "Явор", "Путь тритона", Большое кольцо Парка водопадов и Йети-парк.

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди и грозы также ожидаются в предгорных и горных районах, а также в отдельных районах Черноморского побережья Краснодарского края днем и вечером 23 августа, сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

