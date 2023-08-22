Военные училища КНР зафиксировали рекордное число зачисленных абитуриентов

По информации China Military Online, для участия во вступительных испытаниях в военно-учебные академии в 2023 году поступили 135 тыс. человек

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Ряды студентов военных учебных заведений Китая в этом году пополнились 17 тыс. выпускников школ, что является самым высоким показателем набора с момента завершения реформы вооруженных сил (ВС) страны в 2017 году. Об этом сообщил официальный новостной портал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) China Military Online.

По его информации, для участия во вступительных испытаниях в военно-учебные академии в этом году поступили 135 тыс. человек из 31 провинции, муниципалитета и автономного района страны. После первого этапа проверки, включающего изучение различных персональных данных абитуриентов, более 50 тыс. из них были допущены к медкомиссии и собеседованиям с представителями приемной комиссии.

Как отмечает газета South China Morning Post, в июне Министерство обороны Китая заявило, что в ходе набора курсантов 2023 года абитуриентам будет предложено большее количество учебных предметов, что позволит личному составу НОАК "соответствовать характеру будущих конфликтов". При этом большая часть абитуриентов была зачислена на научные и инженерные специальности.

В конце 2015 года власти страны начали масштабную реформу вооруженных сил, которую многие местные и зарубежные эксперты назвали "наиболее радикальной" в истории НОАК. Помимо сокращения численности ВС на 300 тыс. человек (до 2 млн военнослужащих), серьезные преобразования произошли в организационно-штатной структуре НОАК и системе управления войсками. Целью таких преобразований было создание трехзвенной системы управления войсками: Центральный военный совет КНР - оперативное командование - подразделение. В частности, отмечалось, что новая структура командования позволит повысить эффективность системы управления и уровень взаимодействия между различными родами и видами войск.