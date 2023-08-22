Кириенко оценил ход строительства парка "Россия - Моя история" в Мелитополе

Экспозиция будет включать в себя несколько этажей, посвященных общей истории РФ, а также один этаж, посвященный истории Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко оценил ход строительства в Мелитополе мультимедийного комплекса "Россия - моя история". Об этом в Telegram-канале сообщает администрация города.

"Сергей Кириенко проверил ход строительства будущего мультимедийного исторического комплекса "Россия - моя история" в Мелитополе. Строительство парка "Россия - Моя история" началось в Мелитополе на улице Екатерины Великой. Экспозиция будет включать в себя несколько этажей, посвященных общей истории России, а также один этаж, посвященный истории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в работах задействованы 220 человек и 14 единиц спецтехники. "Совсем скоро жители Запорожской области смогут посетить музей, а для того, чтобы это сделать было удобнее - будет запущен рейсовый автобус, проходящий рядом с музеем", - говорится в сообщении.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России. География его площадок простирается через всю страну. История создания мультимедийных парков берет свое начало в 2013 году, когда в рамках празднования 400-летия со дня основания династии Романовых была подготовлена первая временная интерактивная выставка. В настоящее время в экспозициях парка показана более чем тысячелетняя история России.