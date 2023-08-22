Храм назовут в честь Николая II

МУРМАНСК, 22 августа. /ТАСС/. В Мурманске началось строительство Свято-Преображенского Николаевского собора, сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

"По благословению Святейшего Патриарха в эти дни мы приступаем к строительству кафедрального храма города Мурманска. Наш храм, решением Его Святейшества, будет носить имя кафедральный Свято-Преображенский Николаевский собор", - приводится цитата митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

Владыка отметил, что храм назовут в честь царя Николая II из династии Романовых.

Инициатива построить храм в Мурманске принадлежит Мурманской епархии. Собор возведут на месте бывшего парка аттракционов на улице, носящей имя Константина Буркова - ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн, поморского морехода, внесшего значительный вклад в развитие Кольского Заполярья и удостоенного высшей государственной награды СССР - Ордена Ленина. Митрополит Митрофан представил в ноябре 2022 года проект Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Во время той встречи глава Русской православной церкви отмечал, что стилистика храма должна соответствовать традициям Русского Севера и обещал поддерживать проект.