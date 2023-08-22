В Геническе открыли мурал с российским триколором

Изображение также включило в себя портреты Петра I и Екатерины II и геральдику регионов-шефов Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Патриотический мурал с изображением российского триколора, портретами Петра I и Екатерины II, а также геральдикой регионов-шефов Херсонской области открыли в День флага в центре Геническа, передает корреспондент ТАСС.

Мурал исполнен на стене, где до вхождения региона в состав России был нанесен украинский текст и иллюстрации с искаженной интерпретацией событий начала Великой Отечественной войны. Около двух недель назад рисунки стерли, началась работа над созданием мурала.

"Центральная составляющая мурала - это сам флаг России. Петр I - создатель флага, Екатерина II - этот флаг на херсонскую землю принесла. По бокам - флаги регионов-шефов, которым мы благодарны за поддержку Херсонской области", - рассказал создавший мурал художник Иван Хоменко.

Он добавил, что для создания композиции использовал специальные краски, предназначенные для улицы, поэтому работа долго не потребует обновления. Однако автор в ближайшее время хочет покрыть стену лаком, чтобы мурал дольше оставался в первозданном виде.

Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года. В 1994 году был установлен День Государственного флага России.