Эксперт: температура во Франции может достичь 50 градусов к 2050 году

Подобная жара летом станет обычным явлением, если объемы выбросов парниковых газов не уменьшатся, заявила специалист по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития Франсуаза Вимё

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Аномально высокие температуры до 50 градусов могут быть зафиксированы на территории Франции в ближайшие 30 лет. Об этом заявила эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития Франсуаза Вимё.

"Во второй половине XXI века, а может быть, и раньше температура на юге Франции может достичь 50 градусов Цельсия", - сказала она в интервью радиостанции France Info. Вимё также отметила, что "летний сезон станет длиннее, а тепловые волны с июня по сентябрь будут более интенсивными и продолжительными".

Например, к 2040 году, по словам эксперта, в Лионе на юго-востоке страны число дней с аномально высокой температурой составит 35, в то время как в конце прошлого века этот показатель не превышал 10. Вимё заявила, что подобная жара летом станет обычным явлением к 2050 году, если объемы выбросов парниковых газов не уменьшатся.

22 августа национальная метеорологическая служба Meteo France объявила, что средняя температура в стране достигла 26,63 градуса Цельсия и на 5,8 градуса превысила показатели климатической нормы для конца августа, рассчитанные по данным с 1991 по 2020 год.

21 августа температура сразу в нескольких французских городах побила рекорды. Так, в Лапалю (южный департамент Воклюз) температура достигла 42,7 градуса. В департаменте Дром, где объявлен красный уровень угрозы из-за жары, 42,4 и 42,5 градуса были зафиксированы в коммунах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен.

Ранее власти объявили красный (максимальный) уровень климатической угрозы из-за жары в четырех департаментах в южной части страны: Ардеш, Верхняя Луара, Дром и Рона.