В Воронежской области выявили второй очаг по сибирской язве

Губернатор региона Александр Гусев ввел карантин до 23 октября

ВОРОНЕЖ, 22 августа. /ТАСС/. Второй эпизоотический очаг по сибирской язве выявлен в Воронежской области, он находится в двух холодильных камерах в Воронеже на улице 20-летия Октября. На этом участке и на прилегающей к нему территории веден карантин до 23 октября, сообщается в указе губернатора Александра Гусева, опубликованном на портале правовой информации.

"Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4 208,4 кв. м <...> расположенном по адресу: улица 20-летия Октября, д. 119а, городской округ город Воронеж, Воронежская область, арендуемом обществом с ограниченной ответственностью управляющая компания "Торс" <...> Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве <...> до 23 октября 2023 года включительно на отдельной территории городского округа город Воронеж", - говорится в документе.

По адресу, указанному в документе, в Воронеже располагаются торговый центр с продуктовым рынком "1000 мелочей". Как рассказала ТАСС представитель рынка, заведение продолжит свою работу, но приостановлена деятельность мясного отдела на первом этаже, где и установлен очаг по сибирской язве.

В документе уточняется, что территория в радиусе 2 км от очага сибирской язвы признана неблагополучной. К угрожаемой территории отнесена территория в радиусе 5 км от эпизоотического очага. Территорию очага запрещено посещать посторонним лицам, нельзя ввозить и вывозить животных, проводить их убой, вывозить продукты убоя и молоко. Запрещено проведение ярмарок и охоты.

В воскресенье власти Панинского района Воронежской области сообщили, что в личном хозяйстве на хуторе Красные Холмы выявлен очаг сибирской язвы. По данным Роспотребнадзора, лабораторно подтвержден случай заболевания человека сибирской язвой, мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, причиной заражения стала разделка туши зараженного животного, все контактные лица находятся под контролем врачей. Власти области ввели на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского режим ЧС по 16 ноября. Для населения в радиусе 7 км от очага сибирской язвы запрещено посещение территории посторонними лицами, ввоз-вывоз животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов, охота.