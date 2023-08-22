Собянин сообщил, что в Москве осенью закончат программу обновления 200 поликлиник

По словам мэра города, по показателям здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и в мире

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют завершить программу обновления 200 поликлиник города уже в сентябре-октябре этого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Число госпитализаций - около 2 млн, а количество посещений поликлиник составляет 120 млн в год. <...> Мы создали проект на 200 поликлиник. И буквально в сентябре-октябре закончим эту программу", - сказал Собянин.

По его словам, власти города решили реконструировать еще 140 зданий. Это значит, что вся поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована, что отвечает самым высоким мировым стандартам. Останутся около 100 поликлиник, но это те, которые построили в Москве за последние годы. Это новые здания, оснащенные современным оборудованием, необходимым набором врачей.

"Сегодня по показателям здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и в мире. За этот период мы нарастили высокотехнологичную помощь почти в 6 раз", - подчеркнул мэр.