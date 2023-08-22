22 августа, 13:42

В Аргентине провели акцию в честь Дня флага России

На мероприятии участвовали более 100 соотечественников, живущих в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Более 100 соотечественников, живущих в Аргентине, приняли участие во флешмобе в честь Дня Государственного флага РФ. Об этом рассказала ТАСС председатель Координационного совета организаций российских соотечественников южноамериканской страны Сильвана Ярмолюк.

Участники акции записали разные видео с флагом России и объединили их в один ролик, который был опубликован в соцсетях. "Из ассоциации во флешмобе приняли участие более 100 человек", - сказала Ярмолюк.

В Буэнос-Айресе огромный флаг России развернули на концерте российских арт-групп "Хор Турецкого" и "Сопрано", который прошел 2 августа. В городе Мар-дель-Плата к акции присоединился хор ВВС страны "Аргентинские крылья", который исполнил гимн России. Всего во флешмобе приняли участие жители пяти городов. 

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