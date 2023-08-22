В 19 департаментах Франции объявили максимальный уровень климатической угрозы из-за жары

При красном уровне угрозы префектуры могут вводить различные ограничения

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Французские власти объявили красный (максимальный) уровень климатической угрозы из-за жары в 19 департаментах страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

При красном уровне угрозы префектуры могут вводить различные ограничения. К таким мерам относится, в частности, запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Кроме того, работодателям предписано обеспечить безопасные условия труда для сотрудников.

В связи с жарой власти рекомендуют местным жителям по возможности не выходить на улицу в дневное время, пить больше воды, а также обращать внимание на наиболее чувствительных к погоде людей.

В понедельник красный уровень климатической угрозы из-за жары был объявлен в четырех департаментах: Рона, Дром, Ардеш и Верхняя Луара. В тот же день в ряде городов на юге Франции были побиты температурные рекорды. Так, в Лапалю (департамент Воклюз) температура достигла 42,7 градуса. В департаменте Дром 42,4 и 42,5 градуса были зафиксированы в коммунах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен. Выше нуля поднялась температура на горе Монблан, что создало угрозу для таяния льдов.