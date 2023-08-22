На Московском урбанистическом форуме открыли неделю образования

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в частности, отметила, что в городе создали уникальную систему выявления талантов школьников

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Неделю, посвященную столичному образованию, открыли на Московском урбанистическом форуме. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все мы чувствуем и видим, насколько комфортнее, приятнее и удобнее стало жить в Москве за последние 10 лет. Для того, чтобы соответствовать требованиям нашего динамичного, быстро развивающегося современного города, мы должны выходить на новый уровень качества и в образовании. Город уже начал движение в этом направлении. Для реализации прорывных образовательных проектов мы обновим инфраструктуру. Мэр анонсировал масштабную программу капитального ремонта действующих зданий школ. У нее нет аналогов в городе и стране. Мы планируем каждый год ремонтировать около 100 зданий, а всего программа охватит практически 1 тыс. школ", - сказала Ракова в рамках открытия.

Она добавила, что в столице уже создана уникальная система выявления талантов школьников, а в ближайшее время будет сделан акцент на сопровождении детей, которым нужна дополнительная поддержка в обучении. Первый подобный подход был опробован в прошедшем учебном году в рамках нового московского формата подготовки к ЕГЭ и показал высокие результаты.

"В этом проекте мы впервые более активно стали отвечать на запросы московских семей и детей-выпускников. Они это очень быстро почувствовали и отреагировали исключительно позитивно. Мы впервые попытались сформировать специальные разноуровневые программы и апробировать новые методики преподавания, по-другому готовить учителей. Результат не заставил себя ждать. Практически по всем предметам количество ребят, которые не смогли справиться с экзаменом, уменьшилось в два раза. Нам стоит и дальше двигаться в этом направлении" - подчеркнула заммэра.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Здесь проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проводят бесплатные концерты.