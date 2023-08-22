Собянин: российский триколор является "частичкой души" каждого россиянина

Мэр отметил, что под российским флагом сегодня бойцы сражаются за свободу и независимость Родины

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем флага, отметив, что национальный триколор является "частичкой души каждого". Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Сегодня - День Государственного флага Российской Федерации, символа могущества нашей державы! Белый, синий, красный - цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель", - написал мэр.

Он отметил, что под российским флагом сегодня бойцы сражаются за свободу и независимость Родины. "Он вдохновляет на победы ученых, спортсменов, мастеров культуры и многих других профессионалов. Национальный триколор - это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником", - добавил Собянин.

Как сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, ко Дню государственного флага РФ по традиции украсили московский транспорт. "Мы разместили около 15 тыс. флагов России и гербов Москвы на трамваях, автобусах и электробусах. Кроме того, все головные вагоны поездов в метро украшены наклейками с государственным флагом. Надеемся, это создаст праздничную и торжественную атмосферу", - уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Кроме того, флагами украсили стойки "Живое общение" и вестибюли станций метрополитена. Всего в московском метро разместили более 1 тыс. флагов.