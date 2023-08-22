В Кировской области ликвидировали очаг африканской чумы свиней

В ходе обследования охотничьих угодий специалисты не выявили случаи заболевания

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней, обнаруженный в Кировской области в июле, ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

"Сейчас круглосуточная работа на контрольно-пропускных пунктах в зоне карантина завершена. Начальник управления ветеринарии Сергей Чучалин рассказал о завершении мероприятий по ликвидации очага заболевания африканской чумой свиней. При обследованиях личных подсобных хозяйств и охотничьих угодий в Арбажском, Кикнурском, Пижанском, Санчурском, Тужинском и Яранском районах случаев заражения животных африканской чумой свиней не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.

Очаг африканской чумы свиней - сначала в дикой природе, а затем и в одном из личных подсобных хозяйств - обнаружили в Санчурском районе Кировской области в конце июля. На территории одного населенного пункта района был введен карантин. В зону риска был включен 131 населенный пункт и территории охотничьих угодий Санчурского района. В ходе мероприятий обследовали 1 817 личных подсобных хозяйств, изъяли и уничтожили заболевших животных. Проведели 391 обследование охотничьих угодий.