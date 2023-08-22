Проба воды в аквапарке на Тайване подтвердила наличие "поедающей" мозг человека амебы

Эксперты полагают, что амеба могла попасть в стоячую воду в подвальных помещениях из-за затопления в результате мощных ливней, которые длились несколько дней

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. Одна из проб воды в аквапарке в городе Синьбэй на Тайване дала положительный результат на наличие питающейся клетками мозга амебы - неглерии Фоулера. Как сообщило во вторник Центральное информационное агентство Тайваня, проверка была проведена из-за гибели одной из посетительниц развлекательного центра в результате заражения.

По его данным, в общей сложности для лабораторного анализа были сделаны 56 проб воды. Единственная положительная из них была взята в стоячей воде из подвальных помещений аквапарка.

Эксперты полагают, что амеба могла попасть туда из-за затопления помещений в результате мощных ливней, которые длились несколько дней. Как отмечает агентство, это не могло представлять опасности для посетителей, так как они не могли посещать эту территорию аквапарка, а вода оттуда не использовалась в системе водоснабжения.

По мнению эпидемиологов, наличие только одной положительной пробы не дает основания полагать, что посещение аквапарка могло стать причиной заражения девушки.

10 августа Центральное телевидение Тайваня сообщило, что на острове впервые за 12 лет зафиксировали смерть человека от амебы неглерия Фоулера. Жертвой стала женщина в возрасте около 30 лет. Она обратилась к врачам после посещения аквапарка в городе Синьбэй, однако спустя месяц, несмотря на усилия медиков, девушка умерла.

Эпидемиологические службы Тайваня установили 630 посетителей аквапарка и предписали им следить за своим состоянием и в случае недомогания немедленно обратиться к врачам.

О заболевании

Неглерия Фоулера обитает в пресноводных горячих источниках, реках и озерах с температурой воды от 25 до 46 градусов Цельсия. При попадании воды в слизистую она проникает в мозг человека и начинает питаться его клетками: это заболевание называется неглериаз (амебный менингоэнцефалит). Первые симптомы недомогания проявляются через неделю.

Первый и до недавнего времени единственный случай гибели человека от амебы неглерия Фоулера на Тайване был зафиксирован в 2011 году. Тогда ее жертвой стал 75-летний мужчина, который заразился ей после посещения горячего источника. Впервые ученые зафиксировали гибель человека в результате этого инфекционного заболевания в 1965 году в Австралии.