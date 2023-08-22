В Брянске в ноябре намерены сдать первый из возводимых военными строителями госпиталей

Всего в России планируют построить шесть таких медучреждений

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России сдадут первый из шести возводимых в европейской части страны военных госпиталей в ноябре в Брянске. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в МО России, госпитали строятся в рамках развития системы медицинского обеспечения ВС РФ по поручению президента. Их оснастят лучшими медицинскими аппаратами и техникой для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим, их семьям, военным пенсионерам и гражданскому населению регионов.

В рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа замминистра обороны России Тимур Иванов 22 августа проверил ход выполнения работ в Брянске, Белгороде и Курске. "Ребята работают в две смены, динамика, еще раз подчеркну, позволяет нам с уверенностью сказать, что в конце октябре - середине ноября объект полностью будет сдан под ключ с теми характеристиками заданными, которые были запроектированы", - сказал Иванов по итогам осмотра госпиталя в Брянске с губернатором области Александром Богомазом.

В военном ведомстве уточнили, что это будет первый из шести возводимых специалистами военно-строительного комплекса МО РФ военных госпиталей. Новые лечебные учреждения возводятся в Республике Дагестан, в Севастополе, Рязани, Белгороде, Брянске и Курске. После этого остальные госпитали поэтапно также введут в эксплуатацию.

После инспекции стройки Иванов провел совещание с начальником Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрием Тришкиным и представителями проектных и строительных организаций Минобороны. Особое внимание Иванов обратил на необходимость соблюдения сроков выполнения работ.