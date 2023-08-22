В Стамбуле за месяц выявили и депортировали 21 тыс. иностранцев-нелегалов

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что обнаружить нелегалов удалось благодаря проекту мобильных миграционных пунктов проверки

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Стамбула в течение месяца выявили 21 тыс. иностранцев из числа проживающих в городе, которые не имеют законных оснований находиться в Турции. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что эти лица были выдворены из страны.

Министр отметил, что обнаружить нелегалов удалось благодаря проекту мобильных миграционных пунктов проверки. Этот проект в пилотном режиме реализуется в Стамбуле. Полиция получила возможность оперативно и на месте проверять отпечатки пальцев и документы иностранцев. Если человек не может предоставить удостоверение личности, а в системе нет его отпечатков, которые сдает каждый владелец перед получением документов на пребывание в стране, то нарушитель доставляется в миграционное управление для дополнительной проверки.

"Мы выявили, что 21 тыс. иностранцев не имеют законного права быть в Турции, то есть являются нелегалами. В их отношении мы инициировали процедуру депортации, и они были выдворены", - цитирует Ерликая газета Star.

Министр также сообщил, что в настоящее время в Турции в статусе мигрантов находятся 4,8 млн человек. Из них 1,2 млн - это легальные обладатели видов на жительство. Более 290 тыс. мигрантов находятся под защитой. Под временной защитой в Турции живут 3,3 млн сирийцев.

В дальнейшем, по словам главы МИД, количество мобильных миграционных пунктов в Стамбуле будет увеличено с 9 до 39.