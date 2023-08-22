NY Post: в зоопарке Теннесси родился единственный в мире жираф без пятен

По словам директора парка Тони Брайта, рождение такого жирафа "поможет привлечь внимание мировой общественности" к проблеме сокращения популяции этих животных

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Единственный в мире жираф без пятен родился в частном зоопарке Брайтс в США в Теннесси. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на заявление зоопарка.

"Эксперты считают, что это единственный в мире сетчатый жираф с однотонным окрасом", - приводит издание выдержку из заявления. Как отмечает газета, жирафенок без характерного пятнистого рисунка ростом около 2 м (6 футов) появился на свет в зоопарке еще 31 июля.

По словам директора зоопарка Тони Брайта, рождение такого особенного жирафа "поможет привлечь внимание мировой общественности" к проблеме сокращения популяции жирафов. За последние три десятилетия 40% популяции диких жирафов исчезло, отмечает Брайт.