СК увеличивает штат судмедэкспертов для сокращения сроков проведения экспертиз

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Судебно-экспертном центре СК уже есть девять подразделений, которые занимаются проведением комиссионных судебно-медицинских экспертиз

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ принимает меры к сокращению сроков производства судебно-медицинских экспертиз по уголовным делам о некачественном оказании медицинской помощи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, для этого увеличивается штат судмедэкспертов.

"В целях дальнейшего сокращения сроков проведения экспертиз ведется увеличение штата судебно-медицинских экспертов Судебно-экспертного центра (СЭЦ) СК России с подбором высококвалифицированных кадров, что повышает возможности учреждения и способствует повышению качества выполняемых экспертиз", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Судебно-экспертном центре СК уже имеется девять подразделений, которые занимаются проведением комиссионных судебно-медицинских экспертиз.

"В настоящее время в СЭЦ СК России находится в производстве значительное количество комиссионных судебно-медицинских экспертиз, по материалам дел, - в четыре раза больше по сравнению с данными прошлого года. В основном это обусловлено тем, что потерпевшие подвергают сомнению результаты экспертиз, выполненных в учреждениях Министерства здравоохранения РФ, полагая, что их выводы могут быть необъективными. В ряде случаев подобные опасения подтвердились", - сказали в ведомстве.

В СК также отметили, что в целях проведения комиссионных судмедэкспертиз в разумные сроки СЭЦ работает в постоянном взаимодействии со следственными органами, в том числе по оперативному предоставлению следователем дополнительных материалов, необходимых для производства экспертизы. "Также стоит отметить, что у следствия есть возможность назначать экспертизы в иных государственных учреждениях. Помимо этого, прорабатывается вопрос о взаимодействии еще с рядом научно-исследовательских и учебных учреждений, имеющих медицинские кафедры, в которых также будет возможно при необходимости проводить указанные экспертизы", - заключили в СК.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на адвокатов сообщила, что сроки ожидания судмедэкспертиз по врачебным ошибкам достигли двух-трех, а в некоторых случаях даже восьми лет.