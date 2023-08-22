Поезда не будут ходить между Курским вокзалом и станцией Железнодорожная 26 августа

В период "окна" специалисты ОАО "РЖД" будут реконструировать инфраструктуру на участке от Курского вокзала до Нижегородской для подготовки к запуску МЦД-4, который состоится в сентябре

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. График поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 26 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 02:10 мск 26 августа до 4:30 мск 27 августа изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной. Коллеги из ЦППК запустили компенсационные автобусы - с их маршрутом и временем отправления можно ознакомиться на сайте", - говорится в публикации.

Так, не будет движения поездов на участке от Курского вокзала до Нижегородской. "Поезда следуют только от/до Нижегородской. Часть поездов будет отменена. Интервал движения до Нижегородской будет увеличен до получаса", - уточнили в департаменте.

Кроме того, часть поездов проследуют без остановок на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино, Чухлинка. "На Нижегородской есть пересадка на МЦК, Некрасовскую линию метро и БКЛ, а еще - на наземный транспорт", - подсказывают пассажирам в департаменте.

Там добавили, что в период "окна" специалисты ОАО "РЖД" будут реконструировать инфраструктуру на участке от Курского вокзала до Нижегородской для подготовки к запуску МЦД-4, который состоится в сентябре.

"С расписанием пригородных поездов сверяйтесь в приложении и на сайте перевозчика [ЦППК]. Планируйте поездки заранее", - заключили в департаменте.