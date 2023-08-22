На саммит БРИКС в ЮАР аккредитовали более 1,1 тыс. журналистов со всего мира

По данным организаторов, точное число составило 1 188 человек

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. 1 188 журналистов со всего мира получили аккредитации на саммит БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). Об этом ТАСС сообщили организаторы саммита.

"Аккредитованы 1 188 журналистов", - сообщили организаторы, отвечая на соответствующий вопрос.

Для представителей прессы оборудован медиацентр с экранами в выставочном центре Sandton. Помещение рассчитано на единовременное размещение около 400 представителей прессы в главном зале.

Во вторник программа саммита БРИКС на высшем уровне стартует заседанием Делового форума.

Президент России Владимир Путин принимает в саммите полноформатное участие в режиме видео-конференц-связи. Делегацию РФ на площадке в Йоханнесбурге возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Саммит продлится с 22 по 24 августа.