В Подмосковье почти в пять раз уменьшилось число работников на грани увольнения

С начала года в режим полной занятости вернулось 2,5 тыс. работников, а с сентября еще 1 тыс. специалистов перейдут на полную рабочую неделю

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. работников подмосковных компаний вернулись в режим полной занятости с начала года благодаря стабильной ситуации на рынке труда. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в регионе почти в пять раз снизилось количество сотрудников на грани увольнения, об этом сообщила пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

"Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержки работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня. Отмечу, что с начала года в режим полной занятости вернулось 2,5 тыс. работников, а с сентября еще 1 тыс. специалистов перейдут на полную рабочую неделю", - привели в тексте слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Она уточнила, что еще в так называемой зоне риска остается около 2 тыс. сотрудников различных предприятий, но по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось в пять раз.

В пресс-службе добавили, что жители, работающие неполное время, которые находятся в простое или под сокращением, могут пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография".