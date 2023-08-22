22 августа, 14:51,
обновлено 22 августа, 15:27

Путин: ожидаемая средняя продолжительность жизни в РФ в 2023 году превысила 73 года

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства отметил, что этот показатель вернулся к допандемийному уровню

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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"Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас "присела", как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню", - сказал он.

Глава государства пояснил, что на увеличение продолжительности жизни влияют в том числе уровень медицинского обслуживания, качество жилищных условий, доходы людей, состояние экологии и другое. "Положительная динамика по этому показателю показывает, что мы движемся в правильном направлении", - заключил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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