Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной

По словам президента, во всех субъектах уже запущены региональные программы по повышению рождаемости

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ситуация с рождаемостью в России все еще остается сложной, необходимо предпринимать дополнительные меры в сфере демографии, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной, и в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, <...> чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счет и формулировали специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии", - сказал он.

Глава государства уточнил, что во всех субъектах уже запущены региональные программы по повышению рождаемости. "И я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ", - сказал Путин, добавив, что совместными усилиями необходимо добиться перелома демографической ситуации в стране.

"Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать. Объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации. А она сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий", - заключил он.